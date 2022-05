Napoli-Genoa, al Maradona l’ultima di Insigne con la maglia azzurra

49 Visite

Le probabili formazioni

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, M. Rui; Anguissa, F. Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. Allenatore: Spalletti

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Bani, Ostigard, Criscito; Frendrup, Badelj; Ekuban, Amiri, Yeboah; Destro. Allenatore: Blessin

Orario e dove vederla in tv

Napoli-Genoa (fischio d’inizio alle 15) sarà trasmessa in esclusiva da DAZN, la cui app è disponibile anche sui dispositivi TIMvision Box, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast, PlayStation 4/5 e Xbox (One, One S, One X, Series X e Series S).













