Giudice di Pace Marano, Di Fenza: “Raggiunto importante accordo”

51 Visite

Nella giornata di ieri abbiamo raggiunto un accordo politico importante al termine di un tavolo di confronto che si è tenuto al Comune di Giugliano per evitare la chiusura dell’ufficio del Giudice di Pace. Ad annunciarlo in una nota è Pasquale Di Fenza, Consigliere Regionale in Campania dei Moderati.

Alla presenza dell’On.le Andrea Caso (in videoconferenza), dei sindaci di Giugliano, Melito e Qualiano, del Consigliere Comunale di Calvizzano Fabio Felaco, del Dirigente del VII Settore del Comune di Mugnano Avv. Amoruso Domenico e degli Avvocati in rappresentanza del Foro di Napoli Nord, abbiamo affrontato diverse questioni importanti: partendo dal contenzioso in corso con i proprietari della struttura che richiedono la corresponsione dei canoni pregressi di locazione, fino alla modifica della convenzione e il calcolo del riparto delle relative spese di gestione legate alla struttura. Giugliano subentrerà nella convenzione, comparteciperà alle spese e questo contribuirà ad evitare la chiusura del presidio di legalità condiviso dai nostri territori.

La proprietà dello stabile, infatti, è per il 70% di proprietà della famiglia Cavallo e per il 30% del Comune di Marano.

Inoltre, in base alla vecchia convenzione che vede coinvolti i Comuni di Melito, Qualiano, Marano di Napoli, Mugnano di Napoli, Villaricca e Calvizzano, risultano diverse quote non versate dagli enti stessi che si sono resi disponibili a pagare quanto dovuto. Uno spostamento dell’ufficio del Giudice di Pace nel Palazzo Merolla, seppur previsto da Delibera di Giunta previo stanziamento di fondi, lo stesso non risulterebbe idoneo in quanto in contrasto con la destinazione d’uso e i lavori di ristrutturazione da realizzare richiederebbero tempi lunghi.

La soluzione più veloce resta quella di non delocalizzare l’ufficio presso altri stabili. Il risultato raggiunto – prosegue Di Fenza – è frutto di un importissima sinergia istituzionale tra parlamento, regione Campania ed enti locali e mai come in questo caso è risultata indispensabile per il raggiungimento di questo obiettivo. In fine, l’On.Caso ha assicurato che arriveranno, solo per questa annualità, con certezza dal Ministero della Giustizia risorse importanti che consentano di dare una boccata d’ossigeno alle casse del Comune di Marano per far fronte ai costi di gestione dell’ufficio del Giudice di Pace. Conclude Di Fenza.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS