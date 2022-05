Fibromialgia, Gaudiano (M5S): una legge necessaria che la riconosca invalidante

55 Visite

“Il convegno odierno sulla fibromialgia ha rimesso al centro del dibattito una malattia che deve essere riconosciuta come invalidante. Questo è il senso della mia legge ormai alle battute finali in commissione Sanità. Mi auguro che quanto prima possa diventare una legge a tutti gli effetti, dopo il vaglio delle Camere, così che si dia il giusto riconoscimento a chi ne soffre. Simbolicamente abbiamo voluto svolgere questo convegno proprio nella giornata ad essa dedicata per sensibilizzare tutta la popolazione. Una malattia che colpisce due milioni di persone, e le cui cause sono ancora da chiarire attraverso la ricerca. È necessario che si investa in tutta la ricerca scientifica perché dobbiamo provare sempre a dare risposte a tutti i malati”.

Felicia Gaudiano senatrice M5S













