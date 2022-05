Costanzo Jannotti Pecci è il nuovo Presidente dell’Unione Industriali Napoli

Laureato in Scienze Geologiche Jannotti Pecci è un imprenditore del settore alberghiero, idrotermale e delle acque minerali . E’ Amministratore unico della Palazzo Caracciolo Spa, e titolare degli alberghi MGallery Palazzo Caracciolo by Accor e The Britannique Naples. E’ amministratore delegato della “Minieri Spa” di Telese Terme (Benevento), la più antica società italiana del settore idrotermale. Nel 2008 è stato nominato dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, Cavaliere del Lavoro