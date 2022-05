Covid Campania, oggi 4.733 positivi e 5 decessi

45 Visite

Sono 4733 i positivi del giorno al Covid in Campania su 27011 test effettuati per un indice di contagio pari al 17,52%, in salita di un punto percentuale rispetto a ieri.

Cinque i deceduti nelle ultime 48 ore cui vanno aggiunti ulteriori 4 decessi precedenti ma registrati solo nella giornata di ieri. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 35 (+1 rispetto al dato di ieri), quelli di degenza occupati scendono a 633 dai 658 di ieri (-25).

IL BOLLETTINO

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 4.733

di cui:

Positivi all’antigenico: 4.251

Positivi al molecolare: 482

Test: 27.011

di cui:

Antigenici: 19.846

Molecolari: 7.165

Deceduti: 5 (*)

nelle ultime 48 ore; 4 deceduti in precedenza ma registrati ieri

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 581

Posti letto di terapia intensiva occupati: 35

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 633

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.

I dati sulle vaccinazioni sono disponibili al link: http://vaccinicovid19.regione.campania.it/e_vaccini-anti-covid.html













