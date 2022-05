Marano, via Nicolosi è ormai un caso: strada impraticabile, dal Comune fanno sapere che l’avvio dei lavori è vicino. Sarà così?

263 Visite

Via Nicolosi, nel cuore di Marano, è ormai impraticabile. Attraversare quella arteria è ormai diventata un’impresa. Le condizioni del manto stradale imporrebbero alla municipale di chiuderla, ma gli effetti di tale decisione si ripercuoterebbero solo su automobilisti e residenti. La vicenda è nota a tutti, ufficio tecnico comunale in primis. Dal Comune dicono che presto inizieranno i lavori, già programmati e banditi da tempo immemore. Bisognava attendere il completamento dei lavori per Fibra e Enel. Lavori che sarebbero stati eseguiti. Il tempo passa, intanto, e i rischi aumentano.













