ARZANO: furto nell’isola ecologica. 3 persone arrestate dai Carabinieri

71 Visite

I carabinieri della tenenza di Arzano hanno arrestato per furto un uomo e due donne di etnia rom, da tempo residenti nella “Vela Rossa” di Scampia. Sono stati sorpresi all’interno dell’isola ecologica di Via Cardarelli mentre riempivano un sacchetto di plastica con alcuni materiali ferrosi destinati allo smaltimento. Bloccati dopo una breve fuga i 3 sono finiti in manette e attendono ora giudizio.

Gli arrestati:

ZDRAVKOVIC MISEL NATO A CATANIA IL 09.07.1996

ZDRAVKOVIC ALEKSANDRA NATA AD AGRIGENTO IL 02.12.2003

NIKOLIC MARIANNA, NATA A ROMA IL 22.05.1995













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS