MARANO, POLITICA E CAMORRA. LE “SORTI” DEL PROCESSO NELLE MANI DI ANGELO SIMEOLI E DELLA DI MAURO

149 Visite

Siamo alle battute finali del processo che si celebra a Napoli nord e che vede imputati l’ex sindaco di Marano Mauro Bertini, gli imprenditori di Sant’Antimo Aniello e Raffaele Cesaro, l’imprenditore Angelo Simeoli, l’ex dirigente dell’area tecnica del Comune di Marano Armando Santelia e l’ex consigliere Dino Pellecchia. A vario titolo, gli imputati sono accusati di concorso esterno con il clan Polverino, di corruzione e corruzione aggravata in concorso.

Battute finali di un procedimento nato a margine dell’inchiesta Pip, all’interno del quale sono confluite altre oscure vicende amministrative del Comune di Marano: il caso Palazzo Merolla, il Galeota, il mercato ortofrutticolo di via Unione Sovietica.

Per alcuni specifici filoni, quelli attinenti alla corruzione, i reati ipotizzati dalla Procura di Napoli sono già prescritti; per altri la prescrizione potrebbe sopraggiungere, in caso di condanna di qualche imputato, nell’eventuale processo d’appello.

Tutto ruota attorno, dunque, alla questione dell’aggravante mafiosa che, se riconosciuta anche dall’organo giudicante, metterebbe nei guai alcuni imputati.

Cosa sta accadendo e cosa potrebbe accadere.

Allo stato ci sono tre imputati, i fratelli Cesaro e l’imprenditore Simeoli, quest’ultimo rinviato a giudizio anche in altri processi, che hanno riconosciuto di aver pagato o monetizzato somme da versare all’ex sindaco Bertini. In soldoni, si tratterebbe di tangenti per evitare impicci e casini nella realizzazione di alcune opere sul territorio di Marano. Si tratta di fatti alquanto datati, che si sarebbero consumati tra i primi anni del Duemila e il 2009-2010. Ci sono poi i racconti di alcuni testimoni che hanno riferito circa la vicinanza o contiguità di rapporti tra gli imputati, Bertini in particolare, e alcuni esponenti dell’imprenditoria maranese ritenuta organica ai Polverino. Ci sono poi alcune dichiarazioni di collaboratori di giustizia, in molti casi riferite alla figura di Angelo Simeoli.

C’è poi da considerare un altro aspetto: nella sentenza del processo-madre, il processo Pip, il giudice Chiaromonte e agli altri giudici a latere, hanno evidenziato che i fratelli Cesaro hanno sicuramente avuto rapporti con l’imprenditoria vicino ai Polverino, ma non vi è prova che siano stati avvantaggiati nelle fasi pre e post aggiudicazione dell’appalto.

Sul banco dei testimoni, nei prossimi giorni, salirà l’imprenditore Simeoli, profondo conoscitore delle vicende maranesi. Pochi mesi fa, quando era ristretto ai domiciliari, il noto palazzinaro ha riferito (di sua sponte) al pm Di Mauro di essere stato presente e aver (in prima persona) avuto un ruolo in alcuni degli episodi di natura corruttiva contestati dalla pubblica accusa. Ora Simeoli, in pratica, ha in mano le sorti del processo. Cosa farà? Si sottoporrà all’esame del magistrato inquirente e delle altre parti processuali o si avvarrà della facoltà di non rispondere?

La strategia dei difensori degli imputati è chiarissima e lo è da tempo: far incanalare il processo verso eventuali condanne per corruzione già prescritte o che si prescriverebbero in appello. L’obiettivo, per quasi tutti i rinviati a giudizio, è quello di scavalcare il fosso del concorso esterno o dell’aver in qualche modo agevolato la cosca locale.

Simeoli.

Simeoli sa tutto e di tutti, soprattutto in relazione a quegli anni, ma è improbabile che possa ammettere (ci sono altri processi in ballo e situazioni di carattere patrimoniale) di aver avuto rapporti di un certo tipo con alcuni pezzi grossi della criminalità.

Cesaro.

I Cesaro, che pure hanno ammesso a più riprese di aver avuto rapporti con Simeoli, non hanno mai riferito di aver ricevuto pressioni o minacce dall’imprenditore: hanno invece confermato di essere stati oggetto delle minacce del capoclan (Polverino) e dei suoi sodali e di aver pagato alcuni politici di Marano, Bertini, Iacolare e Perrotta (con alcuni distinguo e sostanziali differenze nei pagamenti), per “stare tranquilli sul territorio”.

Le strategie dell’accusa.

Il pm Di Mauro, titolare dell’inchiesta, per evitare che il processo vada in archivio con un nulla di fatto o con un quasi nulla di fatto (i reati riferiti alla corruzione sono in gran parte prescritti) deve trovare la giocata vincente che le possa in qualche modo far ottenere il massimo del risultato possibile considerando che anche questa inchiesta e il relativo processo, così come il Pip, sono partiti a distanza di tanti, troppi anni dai fatti e che alcuni imputati, Bertini, Santelia e Simeoli, avrebbero forse dovuto figurare nel processo madre, iniziato più di 4 anni fa. Sarebbe stata, forse, un’altra storia e un’altra musica.

La Di Mauro, in sostanza, se Simeoli dovesse farle “lo sgarbo” di non rispondere in aula alle sue domande, potrebbe essere chiamata a fare una scelta: ovvero cambiare il capo di imputazione, da corruzione a concussione per alcuni imputati. In tal modo i termini di prescrizione si allungherebbero e per alcuni imputati la situazione potrebbe aggravarsi. Ne gioverebbero, però, i fratelli Cesaro, già usciti quasi indenni dal primo processo, che avrebbero modo di dimostrare di essere concussi e non corruttori. Chi sarà buttato dalla torre e chi in qualche modo si salverà?













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS