Manfredi e Trapanese consegnano 5 immobili ai legittimi assegnatari

Ieri mattina, martedì 26 aprile, nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e l’Assessore alle Politiche Sociali Luca Trapanese hanno consegnato le chiavi degli immobili di via San Nicola al Nilo di proprietà comunale agli aventi diritto, 5 anziani privi di possibilità alloggiative. Alla cerimonia di consegna hanno partecipato, oltre al Sindaco, all’Assessore e agli assegnatari, la Responsabile dell’Area Welfare Mariarosaria Cesarino, il presidente della commissione Welfare Massimo Cilenti e la presidente della IV Municipalità Maria Caniglia.

Gli assegnatari sono quattro donne ed una persona transgender tra i 68 e gli 86 anni mentre sono in corso le procedure per l’assegnazione di altri due appartamenti.

Un ulteriore appartamento invece (8 in totale quelli disponibili da assegnare) è già stato assegnato ad una persona che ha scelto di rimodernarlo in autonomia e ci vive ormai da qualche mese.

Gli appartamenti sono di diversa quadratura, completamente ristrutturati. Gli immobili sono specificamente destinati ad anziani autosufficienti, già in carico o comunque noti ai servizi sociali, privi di possibilità alloggiative.

Le assegnazioni sono state fatte a seguito di un avviso pubblico e poi trasmesso ai Centri Servizi Sociali Territoriali.

Le persone a cui sono stati assegnati gli immobili sono conosciuti e seguiti dai servizi sociali in quanto percettori del reddito di inclusione (rei).

Per la ristrutturazione di questi alloggi non sono state adottate linee di finanziamento specifiche, i lavori di riattazione infatti sono stati eseguiti dal Servizio Tecnico Patrimonio con fondi comunali.

Gli appartamenti erano liberi da diversi anni e grazie alla attività della Direzione Welfare comunale questa mattina verranno abitati definitivamente da persone bisognose dopo essere stati a lungo vuoti.

‘Sono queste le misure importanti alle quali dobbiamo mirare per risolvere in maniera decisiva il problema delle persone senza dimora che affligge la nostra città. Sappiamo che questo è solo un piccolo passo rispetto ai bisogni reali e ai numeri importanti del problema ma stiamo lavorando alacremente per ampliare trasversalmente le soluzioni da offrire‘ – dichiara l’Assessore Trapanese.



“Queste assegnazioni rientrano nel nostro programma di sostegno al diritto alla casa soprattutto per chi ha maggiori difficoltà. L’immobile di via S.Nicola a Nilo è un vero e proprio simbolo: a partire dalle persone anziane diamo risposte concrete, è questo il modo più giusto per tutelare i diritti dei nostri concittadini. Dobbiamo fare un passo alla volta, sappiamo che il percorso è lungo ma il Comune sta assolvendo al suo compito“. Il commento del sindaco Gaetano Manfredi.













