Cammarano: “Traffico su Statale Amalfitana, al lavoro con i sindaci per soluzione definitiva”

“Il traffico in Costiera Amalfitana è un fenomeno atavico che ci trasciniamo da decenni, di fronte al quale non è mai stata formulata una proposta seria di superamento o alleggerimento del problema. Una criticità che, oltre al disagio provocato ai visitatori, da rischiare di divenire un deterrente per i flussi turistici, ha conseguenze anche sull’ambiente, effetto dei gas di scarico dei mezzi che attraversano la Statale 163. Va formulata una proposta con il coinvolgimento di tutti gli amministratori dei Comuni interessati, della Provincia di Salerno e della Regione Campania”. È quanto dichiara il presidente della III Commissione speciale Aree Interne e consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano, che ha depositato una richiesta di audizione in Commissione Trasporti con i sindaci dei comuni della Costiera Amalfitana.

“Non bastano le ordinanze stagionali – prosegue Cammarano – ma servono provvedimenti di vero superamento. Si rende necessario un coordinamento reale tra enti locali e istituzioni sovraordinate, ma anche un piano di investimenti teso a finanziare uno studio di settore che prospetti soluzioni sostenibili e integrate”.













