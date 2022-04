320 Visite

Furto in casa, a Quarto, in un appartamento della zona della Montagna spaccata. I banditi (in foto), da quanto denunciato dalle vittime che li avrebbero poi ripresi, avrebbero portato via soldi e oro. I fatti sono stati denunciati ai carabinieri. Seguono aggiornamenti.













