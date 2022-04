L’ex sede del collocamento di Marano? La storia non andò come la racconta il Pd. All’epoca due consiglieri regionali promossero pure un’interrogazione

120 Visite

Era il 27 novembre del 2012 e dalle pagine del Mattino, quel giorno e in altri di quel periodo, si faceva riferimento alla questione del centro per l’impiego di Marano, ex collocamento o centro di recapito che dir si voglia, in quel periodo a un passo dalla chiusura. Le cose, da quanto da noi ricostruito, andarono nel modo in cui le abbiamo descritte giorni fa dalle pagine di Terranostranews, ma quella ricostruzione è stata contestata o in parte confutata dal Pd locale. Andando a spulciare negli archivi, ci siamo imbattuti in vecchi articoli e ciò ci consente di ritenere che se un collocamento è stato perso a Marano fu perché non c’era una sede idonea nonostante il Comune (giunta Perrotta) fosse stato beneficiario di un importante finanziamento regionale (vincolato) finalizzato alla realizzazione di una sede per il centro per l’impiego.

La storia l’abbiamo raccontata più volte e la ripetiamo: un collocamento c’era a Marano ed era ubicato in alcuni locali al Poggio Vallesana, per i quali il Comune di Marano era costretto a pagare onerosi fitti. In quel periodo, l’ente cittadino era retto dal prefetto Tramonti, la quale – nell’ambito di un’operazione di spending review (sulla scorta di quanto accadeva anche con il governo centrale guidato da Mario Monti), pose fine alle spese ritenute non più sostenibili con la Provincia. Il collocamento fu chiuso nonostante il Comune di Marano fosse destinatario di un finanziamento regionale (vincolato) alla realizzazione di un centro per l’impiego. La sede fu realizzata, tra il 2007 e il 2008, nel piazzale San Escrivà de Balaguer, ma del centro per l’impiego non se ne vide nemmeno l’ombra: al posto del collocamento, per una serie di ragioni contingenti, in quei locali furono infatti piazzati prima l’ufficio tecnico comunale e successivamente la sede distaccata del tribunale di Napoli, poi soppressa dal governo Monti. In quel periodo due ex consiglieri regionali, Mafalda Amente e Corrado Gabriele, promossero una interrogazione in Regione per fare luce sul finanziamento mai utilizzato da Marano per il centro per l’impiego che, in mancanza di sedi, fu soppresso dalla Provincia. Per il Pd, che nei giorni scorsi ci ha inviato una nota stampa, i fatti sarebbero andati diversamente. All’esito delle nostre ricerche, riteniamo che la ricostruzione del Pd non sia precisa e ciò è confermato anche dai ricordi dell’ex consigliere Corrado Gabriele, da noi interpellato, che ben conosce alcune vecchie vicende amministrative.

Di seguito il testo dell’articolo pubblicato circa 10 anni fa.

Il Centro per l’impiego a un passo dalla chiusura. Alla base dell’imminente “taglio”, paventato della Provincia e già comunicato al Comune di Marano, valutazioni inerenti alla congruità dei costi di gestione. Una decisione che, seppur non ancora ufficiale, sta già sollevando un vespaio di polemiche e su cui hanno posto l’attenzione alcuni esponenti politici del territorio, tra cui Mafalda Amente e Corrado Gabriele, che preannunciano un’interrogazione all’assessore regionale al Lavoro, con la quale, tra l’altro, “intendono vederci chiaro anche sulle modalità di utilizzo di un vecchio finanziamento europeo”. La vicenda della paventata chiusura del Centro per l’impiego si intreccia infatti con la storia di un vecchio stanziamento europeo: fondi gestiti attraverso palazzo Santa Lucia e assegnati al Comune di Marano per la realizzazione di una nuova sede del collocamento, da circa 15 anni ubicato in uno degli angusti locali di proprietà privata al Poggio Vallesana. Una palazzina sorta nel 2008, a pochi passi dal municipio, su un’area mai formalmente espropriata e divenuta in seguito sede della sezione distaccata del tribunale di Napoli. La vicenda è intricata e parte da lontano. Nel 2007 il Comune ottiene dalla Regione 1 milione e 320 mila euro. Con quei fondi, vincolati e destinati alla futura sede del Centro per l’impiego, l’Amministrazione dell’epoca diede il la ai lavori per la costruzione dello stabile, all’interno del quale confluisce dapprima l’ufficio tecnico comunale e, in un secondo momento, cioè dopo lo sgombero dell’ex pretura di via Nuvoletta, la sezione distaccata del tribunale di Napoli. Un trasferimento “emergenziale” che, secondo gli orientamenti della vecchia giunta, doveva durare il tempo di mettere in sicurezza e ristrutturare lo stabile di via Nuvoletta ma che invece si protrae da circa quattro anni. La sede del centro per l’impiego, nel frattempo, non è mai cambiata; gli utenti continuano a recarsi presso gli sportelli di via Vallesana, ma la rendicontazione delle somme spese dal Comune non tarda ad arrivare alla Regione. La questione torna nuovamente alla ribalta quando il commissario prefettizio, Gabriella Tramonti, decide di dare un taglio netto ai fitti passivi dell’Ente disponendo la rescissione contrattuale con i privati. Da quel momento anche per il Centro per l’impiego si pone il problema della futura ubicazione. Al vaglio ci sono varie ipotesi. Su tutte quella che porta allo spostamento in un ex istituto religioso, dove il Comune ha già dirottato l’Anagrafe e l’ufficio Ambiente. Di quei fondi europei, insomma, non se ne parla più. Eppure – pena la restituzione delle cifre incassate ma anche eventuali grane di natura giudiziaria – la palazzina oggi in uso al tribunale deve obbligatoriamente accogliere anche i locali del vecchio collocamento. Uffici ormai prossimi al “taglio”, poiché ritenuti di secondo piano e troppo onerosi, per i quali però sono state investite importanti risorse comunitarie.













