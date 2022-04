Gentile direttore, volevo segnalare questa perdita di acqua da 20 giorni, nei pressi di via Euclide, 12 a Marano di Napoli; è apparentemente innocua ma in realtà pericolosissima perché perde dal sottosuolo, si infiltra appunto nel sottosuolo e quando non trova fughe sotto fuoriesce da sopra. Solleciti da 20 giorni al Comune ma al momento nessun intervento.

Michele (Marano).