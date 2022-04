Usa, 16enne uccisa e due feriti da pallottole vaganti a New York

57 Visite

Una 16enne è stata uccisa e altri due giovani sono rimasti feriti da pallottole vaganti a New York durante uno scontro a fuoco tra due uomini.

La ragazza, Keechant Sewell, stava tornando a casa dalla sua scuola nel Bronx accompagnata da un altro 16enne e da un ragazzo di 17 anni. A un incrocio si sono imbattuti nei due, che proprio in quel momento si sono sparati: la ragazza è stata colpita al petto e gli altri due alla gamba e ai glutei. Sono stati trasportati in ospedale, ma la 16enne non ce l’ha fatta. Gli altri due giovani sono ricoverati in condizioni stabili.













