GLAM, MUSICA E CENA GOURMET IN COSTIERA. Bob Sinclar Valeria Marini e Fabio Nurra

Quiete e mondanità, nello stile chic che incanta, fra cielo e mare, il posto

perfetto per vivere, Napoli, Positano, la Costiera Amalfitana, Capri, un sogno

che si trasforma in realtà.

Paesini pittoreschi arroccati tra scogliere, macchia mediterranea e mare

trasparente, si respira ancora l’aria del jet set degli anni 60, quando le foto di

un mito come Jackie Kennedy in vacanza, invitata da Gore Vidal, fecero il

giro del mondo “lanciando” questi luoghi fra le mete turistiche più ambite, i

primi paparazzi dell’epoca fecero conoscere al mondo la Campania e la

Penisola Sorrentina.

Come un giocoliere Fabio Palazzi ha creato un evento che fa rivivere i fasti

della Costiera sotto il cielo pieno di stelle, dagli scenari leggendari, bar chic e

locali notturni decisamente VIP, artisti famosi, eventi di grande interesse in un

luogo che ha il potere di far danzare, vibrare, entusiasmare, sognare e molto

altro ancora…

Let’s go party !

Un insieme di sinergie, come quella che da alcuni ormai, intercorre tra due

professionisti e imprenditori come Fabio Palazzi e Fabio Nurra.

Rispettivamente mancato avvocato e mancato architetto, dopo il loro

percorso di studi hanno intrapreso carriere professionali totalmente diverse

dalla loro formazione accademica. Fabio Palazzi, dalla Campania,

giovanissimo, intraprende una carriera all'interno del mondo dei grandi eventi,

facendolo diventare negli anni, con la sua grande esperienza uno tra i più

grandi attori del panorama nazionale. Esperto di comunicazione e marketing,

è noto principalmente per essere tra i più influenti ambasciatori dell'isola di

Capri e delle sue attrazioni, catalizzatore di personaggi famosi e creatore di

eventi esclusivi.

La partnership tra i due professionisti ha già dimostrato grande affinità

raggiungendo ottimi risultati in Lazio e Costa Smeralda. Ultimo evento è stato

il passato week end a Napoli, dove si è appena svolta un' importantissima

giornata all'Arenile, prodotta da Fabio Palazzi e Mauro De Cocinis, dove più

di 5.000 persone hanno potuto ballare sotto la consolle di uno dei nomi più

importanti del panorama musicale internazionale, il mitico dj/producer

francese Bob Sinclar, un'artista che vanta tra i vari successi

un'indimenticabile cover remix in collaborazione con Raffaella Carra'.

Scintillante, la presenza sul palco di una strepitosa Valeria Marini, che con il

suo fascino intramontabile è stata accolta dall’entusiasmo di una folla in festa

che ha fatto rivivere un'emozionante atmosfera prepandemica.

Tutti gli artisti e il loro entourage sono stati accolti nella suggestiva Villa

Domi, dimora prestigiosa costruita alla fine del '700, scrigno impreziosito da

opere d'arte, con una vista che domina interamente il Golfo di Napoli fino a

Punta Campanella di proprietà di Domenico Kontessa, dove è stato preparato

ad hoc un pranzo firmato dallo Chef Fabio Nurra.

Una serata magica, bagnata dal Metodo Classico Palazzi prodotto

nell’Oltrepo Pavese, con la magia della musica esclusiva di Bob Sinclar, la

bellezza esplosiva di Marina Marini in grande forma e la cena gourmet dello

chef Fabio Nurra alla scoperta di una delle location più affascinanti dove si è

potuto vivere un evento eccezionale dove un cuoco moderno come Nurra ha

raccontato con i suoi piatti i temi dell’ accoglienza, le materie prime, l’ordine e

la creatività, il talento e la fantasia e il risultato è stato che prima che al palato

i suoi piatti arrivano al cuore perché in ogni pietanza si concretizzano tanti

concetti positivi, rispetto per l’ambiente, la stagionalità, l’attenzione agli

sprechi, la condivisione, la convivialità., ogni creazione è un’opera d’arte e

un modo per trasmettere una filosofia di vita.

L'effervescenza di Valeria Marina ha fatto il resto e sullo sfondo la musica del

mitico dj/producer francese Bob Sinclar.













