Campania Express, Nappi (Lega): aumento prezzo biglietto? Ennesima scelta scellerata di EaV che mina il turismo

“L’aumento del prezzo del biglietto di oltre il 50% sulla linea Napoli-Sorrento di Campania Express, è l’ennesima scelta scellerata della governance dell’azienda di trasporto pubblico regionale. Tra qualche giorno, ci si troverà a pagare un costo più che eccessivo per viaggiare sul treno che collega Napoli ad alcune mete del turismo come Ercolano, Pompei, penisola sorrentina. Una follia, se si considera pure che il biglietto diventerà unico, quindi qualunque sarà la destinazione, compreso il ritorno, al viaggiatore toccherà pagare in totale 30 euro. Non bisogna essere certo economisti o esperti dei trasporti per comprendere come la scelta di EaV comporterà un crollo del numero dei passeggeri, per di più in un momento cruciale per il turismo in Campania che prova a rilanciarsi dopo la crisi innescata dalla pandemia”. Lo afferma Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania.













