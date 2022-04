Giugliano-Atletico Uri si giocherà alle 14,30, al via la vendita dei tagliandi

Il Giugliano Calcio 1928 comunica che sin da questo momento è possibile acquistare il tagliando della gara in programma domenica 10 aprile alle ore 14:30 e valevole per la ventottesima giornata di Serie D, Girone G, contro l’Atletico Uri, attraverso il circuito online della nostra biglietteria ufficiale Etes Ticketing, oppure presso Di Marino Bar e Tabacchi rivenditore ufficiale del club sito in Corso Campano 223, sarà possibile acquistare il tagliando della gara.

I costi dei tagliandi saranno i seguenti: Tribuna Centrale Salvatore Sestile 15€ compresi costi di prevendita; Tribuna Laterale Salvatore Sestile 11€ compresi costi di prevendita, Distinti Giustino Barretta 8€ compresi costi di prevendita, Settore Ospiti 8€ compresi costi di prevendita. Per le donne e gli Under 12 i costi seguiranno le medesime modalità: Tribuna Centrale Salvatore Sestile 13€ compresi costi di prevendita; Tribuna Laterale Salvatore Sestile 9€ compresi costi di prevendita; Distinti Giustino Barretta 6€ compresi costi di prevendita.

Sottolineamo che i possessori di Fidelity Card avranno il 10% di sconto sul costo dei tagliandi sopracitati.

Il club comunica inoltre che, rappresentando in questa circostanza la squadra di casa, e in conformità con la circolare LND sulle dirette streaming, trasmetterà la gara attraverso la pagina ufficiale Facebook. Il costo del tagliando virtuale sarà di 7,99€.

Nella giornata di domenica 10 aprile, sarà possibile, per chiunque volesse, acquistare il tagliando della partita direttamente al botteghino dello Stadio Alberto De Cristofaro dalle ore 10:00 alle ore 14:00 solo ed esclusivamente per la tifoseria di casa

N.B. La società sottolinea che l’ingresso sarà consentito, secondo la nuova normativa vigente, con il Green Pass base, e che sarà obbligatorio indossare la mascherina Ffp2 e mantenere le distanze di sicurezza, come da normativa vigente.