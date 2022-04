La voce dei cittadini. Marano: “Caro direttore, ma i commissari non battono ciglio nemmeno dinanzi alla monnezza davanti alla casa comunale

130 Visite

Gentile direttore, ma i commissari – che non parlano, non spiegano, non si sono visti in giro quando gli impianti idrici sono andati in tilt – quanto meno si accorgono del lordume all’esterno della sede principale del Comune? Ma passano di lì, loro e i funzionari, e non si accorgono della sporcizia, dei sacchetti non prelevati e di tutto il resto? Ma i controlli sul fronte della raccolta e dello spazzamento chi li esegue? Ho letto, ieri, la sua intervista al prefetto di Villaricca e ho notato, da parte del funzionario di governo, estrema gentilezza e voglia di comunicare ai cittadini. Ma questi tre commissari che operano a Marano, precisamente, di cosa si occupano? Che fanno da mani a sera?













