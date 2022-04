Iovino (M5S): “Flessioni punitive, si faccia chiarezza sui metodi del prof di Ortopedia del Ruggi” 

63 Visite

Il deputato annuncia un’interrogazione dopo la denuncia dell’associazione Liberi Specializzandi

“Auspico che sia fatta subito chiarezza sulla vicenda, denunciata dall’associazione “Liberi Specializzandi”, che vede un docente della scuola di Ortopedia, che fa capo all’ospedale Ruggi, al centro di accuse gravissime. Costringere giovani specializzandi a fare flessioni davanti all’intera aula, per qualche minuto di ritardo alle lezioni, rimanda a metodi da Gestapo che non appartengono al nostro retaggio e alla nostra cultura. Fa specie immaginare che l’artefice di tutto questo sia uno stimato ortopedico, noto per aver assistito personaggi celebri soprattutto nell’ambiente del calcio e dello sport internazionale”. Lo dichiara il deputato del Movimento 5 Stelle Luigi Iovino, che sulla vicenda ha annunciato un’interrogazione al ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica.

“Non possiamo consentire che una delle nostre Facoltà passi agli onori delle cronache per fatti di questa gravità. Bene l’indagine interna avviata dal preside. Allo stesso modo chiedo che anche il ministero metta in atto i dovuti controlli, per chiarire quanto di vero ci sia in queste denunce ed eventualmente per comminare al presunto responsabile le sanzioni previste dalle norme vigenti”.













