Calvizzano, Pisani dopo il passaggio in Forza Italia: “Ma quali personalismi! Gli ideologhi cittadini hanno fatto il loro tempo”

191 Visite

Ritengo doveroso rispondere a quanto in questi giorni sto leggendo sul mio passaggio assieme alla Consigliera Bianco in Forza Italia ed in “maggioranza”. Sorrido quando sento parlare di personalismi, chi mi conosce e sta lavorando con me sa perfettamente che ho sempre agito per il raggiungimento di un obiettivo comune e non per qualsivoglia interesse individuale. Mi rammarica vedere che gente che si professa “esperta di politica” sia ancora ancorata a dietrologie e personalismi tali da offuscare il buon senso. Per chi non lo sapesse ( ma grazie al cielo tranne qualche sparuto ideologo maggior parte dell’elettorato ha compreso il momento storico che viviamo) ad oggi occorre far fronte comune per non perdere i benefici del PNRR. L’ho più volte detto, avrei preferito un confronto sano ed equilibrato su quanto fatto finora e su quanto c’è da fare, mentre vedo che si disserta su chi voleva questa amministrazione a pezzi per dissapori ventennali, chi manda avanti gli altri con regie occulte, e chi ancora non ha compreso che i fiumi di parole non portano a nulla. Un’amministrazione va giudicata dai fatti e sentire nel 2022 dietrologismi e personalismi mascherati da “consigli” mi suona un po’ strano. Speriamo si giudichi il lavoro in modo sereno.

Nota Stampa Consigliere Oscar Pisani













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS