Sabato alla Scandone l’Aktis ospita il CN Latina

52 Visite

Sabato alle ore 17 alla Scandone di Napoli andrà in scena la sfida tra Aktis Acquachiara e CN Latina valevole per la 18ma giornata del girone di Serie A2 Maschile.

Sono otto le lunghezze in classifica che separano campani e laziali; i biancazzurri, spinti dal pubblico di casa proveranno a piazzare il colpo smuovendo, così, la classifica e provando ad allontanarsi dall’ultima posizione, condivisa con Civitavecchia.

All’andata terminò 12-9 in favore dei latinensi con i biancazzurri a condurre fino a metà gara. Poi nella seconda parte dell’incontro Baraldi e compagni salirono in cattedra ribaltando il punteggio e conquistando i tre punti.

“Sabato disputiamo una partita molto importante che andrà giocata con tanta intensità e lucidità – spiega il tecnico acquachiarino Walter Fasano -. La sfida con il Latina rappresenta un viatico fondamentale verso quello che è l’obiettivo salvezza. Purtroppo abbiamo avuto dei problemi causa Covid-19 e speriamo di recuperare tutti i giocatori. Ma questo aspetto non ci deve far distogliere l’attenzione da quella che dovrà essere una prestazione importante; perchè ci teniamo a far capire che l’Acquachiara crede nella salvezza e che quest’obiettivo è alla portata”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS