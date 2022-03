Ciarambino: “Sanità, riequilibrare prestazioni tra pubblico e privato applicando nostra mozione”

69 Visite

La capogruppo regionale M5S: “Dobbiamo puntare a potenziare l’offerta pubblica in Campania”

“Per riequilibrare in Campania le prestazioni dei laboratori privati con quelle del pubblico, si desse applicazione alla mozione a firma del Movimento 5 Stelle e approvata all’unanimità nelle scorse settimane, con la quale puntiamo realmente potenziare, una volta per tutte, l’offerta pubblica sanitaria. A partire dall’istituzione, in tempi rapidi, di un Cup unico regionale, grazie al quale sarà possibile scegliere la struttura nella quale effettuare una prestazione, sulla base della vicinanza geografica e dei tempi di attesa”. Lo dichiara la vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e capogruppo regionale M5S Valeria Ciarambino. “Con quell’atto – aggiunge Ciarambino – prevediamo l’apertura a pieno regime degli ambulatori anche nei fine settimana e nelle ore serali. Puntiamo a una ricognizione di tutta la strumentazione in dotazione delle Asl, parte della quale è inutilizzata per scarsa manutenzione o per guasti facilmente risolvibili. Puntiamo inoltre a definire, come obiettivo prioritario per tutti i direttori generali, lo smaltimento delle liste di attesa. Infine, i malati di tumore non dovranno essere più costretti a interminabili file per prescrizioni e prenotazioni, ma potranno avere accesso diretto alle prestazioni diagnostiche, perché sarà direttamente lo specialista a occuparsene. Possiamo finalmente dar vita anche in Campania un’assistenza veloce e di qualità”.













