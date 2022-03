SCAMPIA: vedetta 17enne e pusher 33enne in manette. Arresti dei carabinieri nella vela rossa

127 Visite

Non ha ancora compiuto 17 anni il ragazzino che si occupava di monitorare la piazza di spaccio nella vela rossa di Scampia. Era la vedetta e si assicurava che le forze dell’ordine non arrivassero durante uno scambio di droga.

Nonostante la sua attività di vigilanza i Carabinieri del nucleo operativo stella lo hanno arrestato, insieme a Konrad Piotr Chorab, 33enne di origini polacche.

Il 33enne si premurava di vendere al dettaglio e addosso aveva 4 palline di eroina, 2 di crack, 2 stecchette di hashish e 15 dosi di kobret. Nelle tasche anche 145 euro in contante ritenuto provento illecito. Chorab è stato ristretto nel carcere di Poggioreale, il 17enne portato al centro di prima accoglienza dei Colli Aminei. Dovranno rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS