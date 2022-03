Punti di vista. L’impianto idrico a Marano e le lentezze palesate dai commissari

Ancora disagio per i cittadini a causa della mancanza d’acqua a Marano, come riportato dall’organo d’informazione “Terranostra ,” nonostante gli inizi dei lavori oggi attivata soltanto una pompa. Ieri mattina sono iniziati i lavori all’impianto idrico C2 di S.Rocco vandalizzata con furto da ignoti delinquenti ,la ditta chiamata alla risoluzione del problema, sicuramente con la procedura di somma urgenza, nel pomeriggio dopo aver attivata una pompa di sollevamento ha sospeso i lavori per mancanza di materiale al detto degli operai che erano presenti sul posto. I lavori per il ripristino delle altre due pompe dovrebbe avvenire oggi e nel pomeriggio salve complicazioni la situazione dovrebbe ritornare alla normalità. Ancora ore di disagio per la popolazione. Come dire al danno la beffa e il poco rispetto per i cittadini, l’ennesimo disservizio dimostra ancora una volta l’incapacità organizzativa e amministrativa oramai palese nella città di Marano. Si perché se gara di somma urgenza è stata espletata la ditta avrebbe dovuto intervenire in H 24 fino alla risoluzione del problema e la mancanza di materiale adotta dalla ditta configurerebbe delle penalità per la non osservanza della massima urgenza. Inoltre, in questi giorni i cittadini hanno comprato acqua a caro prezzo, con un notevole salasso per le loro tasche, e corrono il rischio di pagare due volte l’acqua di questi giorni :al privato e al comune quando verranno emesse le bollette di questo periodo. Problema questo che dovrà essere preso in considerazione dai Commissari e dai dirigenti nel momento in cui emetteranno le bollette. Altra speranza dell’intera collettività maranese ê quella che dopo un così gravoso evento criminoso di metta in sorveglianza l’impianto presidio di assoluta delicatezza.

Michele Izzo