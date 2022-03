321 Visite

Mentre si soffre la sete in tante zone della città, ci sono ancora problemi e sprechi in altri punti del territorio. In via Marano-Pianura, al civico 94, le auto ormai da giorni passano sopra un tubo della rete idrica. Il manto stradale è in pessime condizioni e tra un po’ si renderà necessario un intervento ben più oneroso. Si prega l’ufficio tecnico comunale di non trascurare la situazione.













