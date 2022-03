Napoli, nota gruppo consiliare M5s: “Grave il comportamento di Borriello”

Il Gruppo Consiliare “Movimento 5 Stelle” del Comune di Napoli, riunitisi stamane – giusta convocazione avvenuta a mezzo PEC del 16/03/2022 – ha ritenuto inaccettabile la condotta posta in essere dal Consigliere Ciro Borriello, il quale senza alcuna condivisione, né formale accettazione da parte del nostro Gruppo Consiliare, ha comunicato alla stampa l’ingresso nel gruppo di un nuovo componente.

Pur esprimendo stima per il consigliere Claudio Cecere, abbiamo proceduto ad invitare il Presidente del Consiglio Comunale, il Sindaco, il Segretario Generale a non prendere atto di alcuna comunicazione di nuova adesione al Gruppo Consiliare che non veda allegata accettazione formale da parte del Gruppo stesso. Non è una questione di merito, ma di metodo.

Contestualmente, abbiamo provveduto -per inadeguatezza a ricoprire il ruolo affidatogli – a sfiduciare il Consigliere Ciro Borriello come Capogruppo e a nominare un nuovo Capogruppo individuato nella figura della Consigliera Flavia Sorrentino.

Tale nomina è da intendersi pro-tempore e valida fino al raggiungimento di un nuovo equilibrio.

Il gruppo Movimento 5 Stelle è inclusivo e aperto all’ingresso di qualunque Consigliere che ne condivida temi e programmi. Tuttavia, eventuali nuove adesioni vanno concordate con tutti i componenti e non possono certamente avvenire all’indomani del voto in Città Metropolitana, prestando il fianco ad ulteriori insinuazioni di stampa, che già nei giorni scorsi hanno arrecato danno alla credibilità del nostro Movimento.

I Consiglieri

Gennaro Demetrio Paipais

Fiorella Saggese