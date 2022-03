145 Visite

Una panchina letteraria con i volti di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, magistrati assassinati dalla mafia. Sarà inaugurata sabato a Calvizzano, in via Diaz, alla presenza di numerose autorità locali e non. L’iniziativa si svolgerà nell’ambito della XXVII giornata nazionale in memoria delle vittime innocenti di mafia.













