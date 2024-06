Secondigliano, porta droga in carcere: dopo l’arresto arriva la scarcerazione

89 Visite

Beccata a portare la droga in carcere a Secondigliano, De Pasquale Patrizia Edma, 60enne napoletana, era stata arrestata e trattenuta nel penitenziario di Secondigliano. All’esito dell’udienza di convalida dell’arresto, il giudice del tribunale di Napoli Dott. Luca Rossetti, accogliendo la richiesta degli avvocati Luigi Poziello e Valentina Morrone, ha scarcerato la donna, disponendo l’obbligo di firma per 3 volte a settimana. Il pubblico ministero aveva chiesto la custodia cautelare in carcere. La donna si stava recando a far visita al figlio Palma Pasquale, già condannato per una serie di rapine, detenuto nel reparto mediterraneo del carcere Secondiglianese.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews