Marano, cessate le esigenze cautelari: Bertini non è più ai domiciliari. Per lui obbligo di presentazione ai carabinieri

L’ex sindaco di Marano Mauro Bertini non è più agli arresti domiciliari. Per lui sono cessate le esigenze cautelari. L’ex primo cittadino di Rifondazione e L’Altra Marano, per 13 anni alla guida della città e ai domiciliari per oltre due anni, avrà ora l’obbligo di presentazione quotidiana ai carabinieri. Bertini è imputato in un processo, assieme ai fratelli Aniello e Raffaele Cesaro e all’imprenditore edile Angelo Simeoli, con l’accusa di concorso esterno con il clan Polverino e corruzione aggravata in concorso. Il provvedimento è in corso di notifica.













