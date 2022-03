Unione Industriali Napoli, Nappi (Lega): congratulazioni a presidente Jannotti Pecci, offrirà contributo di qualità

95 Visite

“Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Costanzo Jannotti Pecci, eletto presidente dell’Unione Industriali di Napoli. Proficua con lui la collaborazione istituzionale nata durante gli anni in cui ha guidato dapprima gli industriali beneventani e poi quelli della Campania. Una collaborazione che è proseguita negli anni sul piano del confronto libero e dell’interesse per il lavoro e l’impresa, e che sono certo continuerà nella sua nuova veste, in cui saprà offrire sicuramente un contributo di qualità per il rilancio del sistema imprenditoriale napoletano”. Lo afferma Severino Nappi, consigliere regionale e coordinatore della città metropolitana di Napoli della Lega.













