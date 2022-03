Melito, blitz nelle pescherie: sequestrati due quintali di prodotto privo di tracciabilità

331 Visite

Personale della Guardia costiera e vigili urbani di Melito hanno ispezionato oggi numerose attività commerciali di Melito. Molti rivenditori, da quanto accertato dalle forze dell’ordine, avevano messo in commercio prodotti ittici senza garantirne la tracciabilità. Ai responsabili delle attività sono state comminate sanzioni amministrative e sequestrato prodotti per circa due quintali, successivamente distrutti. “Controlli mirati – spiega il sindaco Luciano Mottola – a tutela della salute dei consumatori e per ripristinare le condizioni di legalità. Il lavoro congiunto di polizia locale e guardia costiera è stato prezioso”.













