Ottomarzo. Napoli: la città, le donne /otto luoghi otto storie” è il titolo del convegno in programma l’8 marzo 2022 alle 12, nell’aula Pessina dell’Università Federico II che si aprirà con i saluti di Rita Mastrullo, Prorettrice dell’Ateneo federiciano, Laura Lieto, Assessore all’Urbanistica del Comune di Napoli, Michelangelo Russo, Direttore del Dipartimento di Architettura – Diarc della Federico II, e Concetta Giancola, Presidente del CUG federiciano.

Nell’ambito del convegno, organizzato dal Comitato Unico di Garanzia della Federico II sotto l’egida del progetto F2Cultura, verrà presentato il podcast e lo spot per presentare il progetto ‘Napoli: la città, le donne’ che il CUG sta realizzando con il regista Raffaele Ceriello e in collaborazione con il master in “Studi di genere, Educazione alle differenze, politiche di uguaglianza” del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Federico II e “Gender equality. Esperto nella prevenzione e contrasto della violenza sulle donne”, del Dipartimento di Scienze formative, psicologiche e della comunicazione dell’Università degli Studi di Napoli SuorOrsola Benincasa.

Il progetto nasce da un’idea di Francesca Galgano e Francesca Marone, docenti del Dipartimento di Studi Umanistici, e Vittoria Fiorelli, docente dell’Università Suor Orsola Benincasa.

L’obiettivo è quello di percorrere le strade di Napoli guidati da vite esemplari di donne, che si siano distinte per il particolare impegno nel sociale, e concentrare l’attenzione sull’importanza della toponomastica cittadina, anche al femminile.

Nel dettaglio di seguito le protagoniste, i luoghi e i relatori:

1) Sancha di Maiorca / Annunziata / Santa Chiara / Gemma Colesanti

2) Regina Maria Carolina / Palazzo Reale / Castel Sant’Elmo Andrea Zappulli versus Eleonora Pimentel / Angela Iannuzzi

3) Principe Pignatelli / SuorOrsola / Paola Villani

4) Maria Longo / Osp. Incurabili / Vittoria Fiorelli

5) Teresa Filangieri Ravaschieri / Ospedale Santobono via Teresa Filangieri (già via Croce Rossa) / Francesca Galgano

6) Enrichetta Caracciolo / San Gregorio Armeno / Francesca Marone

7) Luciana Viviani / Forcella / Stefania Torre

8) Fabrizia Ramondino / scalinata mensa bambini proletari quartieri spagnoli / Mirella Armiero

Il podcast sarà registrato fra aprile e maggio 2022 in 8 clip di pochi minuti ciascuna, in cui il relatore sarà filmato nel luogo scelto dove racconterà maggiori dettagli del personaggio femminile.

‘Napoli: la città, le donne’ sarà anche on web su F2RadioLab, il laboratorio radiofonico della Federico II.













