Arzano, comandante polizia locale minacciato di morte. Rostan (Misto): “Ignobile intimidazione, vicina al colonnello Chiariello e ai suoi uomini”

“Voglio esprimere solidarietà al comandante della Polizia Locale di Arzano, Biagio Chiariello, molto impegnato nella lotta all’abusivismo, che è stato raggiunto da una chiara minaccia di morte. Un manifesto funebre fatto trovare per strada ne annuncia la dipartita per il 10 marzo e dove si precisa che il suo impegno non è gradito. Un’ intimidazione ignobile di chiara fattura criminale che, sono certa, non farà indietreggiare il comandante Chiariello di un solo passo rispetto alla lotta al crimine e al malaffare. Il nostro territorio ha bisogno di uomini determinati che con spalle larghe onorano la divisa e rappresentano la roccaforte che custodisce i valori dell’onestà e della trasparenza”. Lo ha detto Michela Rostan, vice presidente della Commissione affari sociale della Camera.













