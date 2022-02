113 Visite

Gentile direttore, ore 5,10 del mattino, a Marano, in via Marano-Pianura, all’altezza del ristorante LA SELVA, salendo per Città Giardino. Ero a bordo del mio scooter quando ho centrato in pieno questa buca che mostro in foto. Ho rischiato grosso, ho perso l’equilibrio e stavo per schiantarmi contro un’altra auto. Mi ritengo fortunato: sono vivo per miracolo.

Vinicio (Marano)













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS