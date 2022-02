CADUTI DI NASSIRIYA: IL PRESIDENTE OLIVIERO CONSEGNERA’ I RICONOSCIMENTI PER MERITI A MILITARI DELL’ESERCITO E DELL’ARMA DEI CARABINIERI

94 Visite

Martedì 1° marzo 2022 ore 10 sala “Caduti di Nassiriya” sede del Consiglio Regionale della Campania.

Martedì 1° marzo 2022 alle ore 10, nella sala “Caduti di Nassiriya” della sede del Consiglio Regionale della Campania, al Centro direzionale di Napoli isola F13, piano 21, si svolgerà la cerimonia di consegna dei riconoscimenti per meriti a militari dell’Esercito e dell’Arma dei Carabinieri in ricordo dei militari campani, Alfonso Trincone, Giuseppe Coletta e Pietro Petrucci, caduti in Iraq, nell’attentato terroristico di Nassiriya del 12 novembre 2003.

Come previsto dalla Legge Regionale n. 29/2003, modificata dalla L.R. n. 12/2015, saranno premiati sei militari dell’Arma dei Carabinieri e sei militari dell’Esercito Italiano, scelti tra i più meritevoli per azioni di soccorso e di coraggio compiute nel contrasto alla criminalità, in servizio o fuori servizio, sul territorio regionale campano.

Parteciperanno il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Gennaro Oliviero, la Vice presidente vicario, Loredana Raia, il consigliere del gruppo misto, Felice Di Maiolo, il consigliere di FdI, Alfonso Piscitelli, i familiari dei militari vittime dell’attentato di Nassiriya, il Generale di Corpo d’Armata Giuseppe Nicola Tota, il Generale di Brigata Antonio Jannece.













