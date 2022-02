Pozzuoli. Carabinieri sequestrano discoteca a Pozzuoli. 2 i denunciati

111 Visite

Questa notte a Pozzuoli i Carabinieri della Locale stazione hanno effettuato un sequestro preventivo di una discoteca di via campana.

I militari – nell’ambito dei servizi di prevenzione alla movida – hanno accertato che all’interno del locale ci fossero 200 persone a ballare con altre 100 fuori in fila. Il tutto in totale assenza di apposita licenza, nonché di agibilità e “SCIA” amministrativa per somministrazione di alimenti e bevande.

I due titolari proprietari del locale sono stati denunciati a piede libero. Per loro anche sanzioni pari a 5 mila euro.

Non è stato semplice per i Carabinieri gestire la situazione di ordine pubblico ma fortunatamente non ci sono stati problemi













