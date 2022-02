M5S, Cirillo: “Castellammare, nel 2024 restituiremo il mare agli stabiesi”

76 Visite

Il consigliere regionale a margine della seduta di question time: “Dalla giunta ottenute garanzie che entro due anni sarà completata la bonifica del litorale”

“Il tratto di spiagge libere di Castellammare di Stabia, pari al 30% del totale dell’area demaniale marittima, è da tempo completamente interdetto alla balneazione. L’ultimo monitoraggio dell’Arpac ha classificato come scarsa la qualità di quelle acque. Un tema che ho voluto portare all’attenzione della giunta regionale. Nella risposta al question time in aula, l’assessore all’Ambiente Bonavitacola ha garantito che quel tratto di mare tornerà balneabile entro due anni. Il cronoprogramma illustrato dall’esponente di giunta prevede interventi di bonifica che dovrebbero risolvere, una volta per tutte, l’annoso problema degli scarichi fognari, per la gran parte provenienti dal fiume Sarno”. Lo annuncia il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Luigi Cirillo, a margine della seduta di question time.

“Dopo anni di battaglie e iniziative istituzionali – ha sottolineato Cirillo – nel 2024 potremo finalmente restituire il mare agli stabiesi. Un risultato che consentirebbe di rilanciare l’economia di un territorio che ha potenzialità enormi dal punto di vista storico, paesaggistico ed enogastronomico. Il mio prossimo passo sarà quello di chiedere l’istituzione un tavolo con Gori e la direzione generale Difesa Suolo, per seguire da vicino lo stato di avanzamento delle opere di bonifica, affinché sia garantito il rispetto del cronoprogramma”.













