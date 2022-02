Via Marano-Pianura ancora al buio da mesi diversi tratti. La segnalazione dei cittadini, il Comune avviserà la ditta

Gentile direttore, vorrei cortesemente farle notare (in modo tale che qualcuno prenda provvedimenti) che da via Marano Pianura 191 per un lungo tratto di strada fino al tabaccaio siamo senza luce stradale da vari mesi. Noi cittadini di Marano veniamo ricordati solo durante il periodo elettorale, non abbiamo marciapiedi in questo tratto di strada non illuminato. Rischiamo di essere investiti ogni giorno. Come da lei scritto in un articolo, giorni fa ad un orario non troppo tardi, è stato derubato un appartamento, approfittando del buio. Inoltre vorrei far notare ai commissari che si occupano della gestione di Marano, che questa strada viene percorsa frequentemente sia da anziani che giovani, spero che i commissari si prendano le loro responsabilità se dovesse succedere qualcosa.

Castrese (Marano)