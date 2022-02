Giugliano, la società alza la voce e scrive alla Lega

131 Visite

Il Giugliano Calcio 1928 comunica a tutti gli organi di informazione e ai propri tifosi, che in relazioni agli episodi delle ultime due gare disputate, il recupero della 17ª giornata giocato in data 17 febbraio 2022 contro la Cynthialbalonga, e la partita valida per la 21ª giornata giocata in data 20 febbraio 2022 contro l’Arzachena, di aver agito nel rispetto delle norme e delle leggi, con le autorità preposte e aver sensibilizzato le stesse a tutela del proprio club e della propria città, al fine di portare sempre avanti i valori di rispetto, educazione, equità e meritocrazia, per la nostra squadra e per tutte le altre contendenti. La società si rimette e confida nella LND e in tutte le autorità competenti, sottolineando che difenderà sempre con forza i propri valori e quelli di questo sport, a tutela del club e dei suoi tifosi.