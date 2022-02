Napoli, arrestato marocchino: deve scontare una pena di 5 anni per maltrattamenti

107 Visite

Il 19 febbraio personale della Squadra Mobile di Napoli – II Sezione, Criminalità Straniera – ha tratto in arresto un cittadino marocchino, A.R., cl. ‘88, pregiudicato, destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lodi in quanto condannato alla pena detentiva di 5 anni.

Il predetto è stato autore, dal dicembre 2008 al maggio 2012, di maltrattamenti avvenuti tra Massa Lombarda (RA) e San Giuliano Milanese (MI) in danno della coniuge, sua connazionale, la quale è stata ripetutamente vittima di percosse ed ingiurie, anche in presenza della figlia minore di 7 mesi, costringendola a vivere in costante stato di soggezione e paura.

In particolare, nel corso di una lite la donna nel 2012 è deceduta precipitando dal balcone dell’abitazione.

Il prevenuto è stato rintracciato nei pressi dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Napoli.

Al termine delle attività di rito A.R. è stato associato alla Casa Circondariale “G.Salvia” di Napoli – Poggioreale.













