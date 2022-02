Ucraina-Russia, forze speciali di Putin verso il confine. Separatisti: via le forze ucraine dal Donbass

148 Visite

Ore 20.30 – Letta: Russia irresponsabile, sostegno a Governo e Ue unita»- In Ucraina c’è «una crisi gravissima, un atteggiamento di irresponsabilità gravissimo da parte della Russia che va fermata. Sosteniamo quello che sta facendo il governo Draghi e l’unità dell’Europa». Così il segretario del Pd, Enrico Letta, al Tg1. «Oggi l’Ue è unita e riuscirà a battere l’aggressività russa». Ore 20.29 – Leader Donetsk: forze Kiev si ritirino volontariamente

Le forze armate ucraine dovrebbero lasciare «volontariamente» il territorio dell’autoproclamata repubblica di Donetsk e «abbandonare le armi»: così, citato dalla Tass, il leader dell’entità separatista, Denis Pushilin, indicando questa come «variante ottimale» per disinnescare la tensione.

Ore 20.01 Biden impone sanzioni su Nord Stream 2

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato di aver imposto sanzioni contro il gasdotto Nord Stream 2 e i dirigenti della sua società.

Ore 19.44 I separatisti ordinano alle forze di Kiev di lasciare tutto il Donbass

Denis Pushilin, il leader della repubblica popolare di Donetsk, ha ordinato a tutte le forze ucraina di lasciare immediatamente la regione, cioè di arretrare abbandonando il Donbass. Compresi Kramatorsk e Mariupol.

Ore 19.25 Anche Usa e Francia annullano bilaterali con Mosca

Non solo l’Italia ha deciso di mettere in pausa i bilaterali con la Russia mentre è in corso la crisi tra Kiev e Mosca. Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ieri ha annullato l’incontro programmato con il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov a Ginevra giovedì 24 febbraio. “Ora che vediamo l’inizio dell’invasione e la Russia ha chiarito il suo totale rifiuto della diplomazia, non ha senso andare avanti con questo incontro in questo momento”, ha detto Blinken al Dipartimento di Stato martedì. Anche il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian ha annunciato che il suo incontro con l’omologo Lavrov che era stato programmato per venerdì non si sarebbe tenuto.













