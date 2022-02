Caivano avrà compagnia dei Carabinieri, senatore Ruotolo: “Un segnale importante, ora avanti con videosorveglianza e bonifica insediamenti residenziali”

53 Visite

“Apprendiamo con soddisfazione la decisione di trasformare la tenenza dei Carabinieri di Caivano in compagnia. Un passo in avanti fondamentale che va nella direzione da noi sempre sollecitata e auspicata”. “La diversa organizzazione consentirà più militari sul territorio, un maggior controllo ad esempio del Parco verde di Caivano ma anche degli altri comuni dell’area metropolitana a Nord di Napoli”. “Si tratta di un segnale importante per la sicurezza dei cittadini al quale deve seguire l’installazione e attivazione delle telecamere per la videosorveglianza, il censimento e la bonifica degli insediamenti di edilizia residenziale popolare con la cacciata di quelle persone appartenenti a famiglie criminali e allo smantellamento delle ‘piazze di spaccio”. Lo afferma in una nota il senatore Sandro Ruotolo del Gruppo Misto che all’indomani della ‘stesa’ dello scorso 8 luglio 2021 quando furono esplosi 26 colpi d’arma da fuoco, con pistole e mitra, sollecitò la trasformazione da tenenza a compagnia dei carabinieri per innalzare il livello di controllo.













