Alla Masseria Guida masterclass con la cantina Ômina Romana: i vini vulcanici dell’azienda laziale incontrano i piatti vesuviani dello chef Basilio Avitabile

Mercoledì 2 marzo, alle ore 19, Masseria Guida relais di charme alle pendici del Vesuvio, invita tutti i winelovers a prendere parte ad una Masterclass di degustazione in collaborazione con la cantina Ômina Romana: un corso esaustivo e completo durante il quale i partecipanti avranno l’opportunità di conoscere la storia dell’azienda vinicola laziale nata nel 2007 nella zona di Velletri, tra le colline vulcaniche dei castelli romani, per volontà della famiglia Börner che porta avanti con passione la produzione di vini eleganti dal carattere inconfondibile.

A guidare la classe i sommeliers dell’AIS Vesuvio che accompagneranno i presenti in una analisi visiva, gustativa e olfattiva che vede protagoniste dieci etichette di Ômina Romana: dai vini bianchi come lo Chardonnay della casa caratterizzato da sapori intensi e complessi, le note profumate e avvolgenti dell’Hermes Diactoros II, il Viognier Linea Ars Magna un vino dal colore dorato dove prevalgono note agrumate e di erbe aromatiche. Tra i rossi invece sarà possibile assaporare l’intensità morbida e avvolgente del Diana Nemorensis I per poi lasciarsi trasportare dall’eleganza del Cesanese vino di colore rosso rubino dai sentori freschi o dalle note perfettamente equilibrate del Cabernet Sauvignon Linea Ars Magna caratterizzato da tannini vellutati che sembrano accarezzare il palato.

Per sperimentare l’abbinamento cibo-vino la Masseria Guida offre ai propri ospiti anche la possibilità di partecipare alla cena-degustazione firmata dallo chef resident Basilio Avitabile, esperto conoscitore della tradizione mediterranea e amante dei prodotti vulcanici provenienti dalle pendici del Vesuvio: in menù quattro portate – dall’antipasto al dolce – realizzate con eccellenze gastronomiche campane e prodotti provenienti dagli orti e dai frutteti che circondano della tenuta agricola. Nei calici quattro etichette della cantina Ômina Romana.













