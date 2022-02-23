Marano, lavori Italgas: domani due tratti di strada chiusi per alcune ore. L’avviso del Comune

AVVISO ALLA CITTADINANZA
DIVIETO DI SVOLTA IN VIA LAZIO
GIOVEDI’ 24/02/2022
SI AVVISANO GLI AUTOMOBILISTI CHE PER LAVORI ITALGAS RETI, GIOVEDI’ 24 FEBBRAIO 2022 DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 11:00 SARA’ CHIUSA AL TRAFFICO, LA CORSIA DI DESTRA DI CORSO ITALIA NEL TRATTO TRA VIA VENETO E VIA LAZIO CON CONSEGUENTE DIVIETO DI SVOLTA IN VIA LAZIO.
SARA’ CONSENTITO IL TRANSITO AI SOLI MEZZI PUBBLICI – DI SOCCORSO E DELLE FORZE DELL’ORDINE.
TUTTI GLI ALTRI VEICOLI SARANNO OBBLIGATI A PROSEGUIRE DIRITTO VERSO CORSO EUROPA IMPEGNANDO LA CORSIA DI SINISTRA.
SI INVITA LA CITTADINANZA AD UTILIZZARE PERCORSI ALTERNATIVI (ES. VIA BARACCA – CALVIZZANO) PER RIDURRE AL MINIMO I DISAGI.
SI CONFIDA NELLA COLLABORAZIONE DI TUTTI.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI, E’ CONSULTABILE SUL SITO ISTITUZIONALE, L’ORDINANZA N.O4/2022
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
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