La morte di Claudio, fine del mistero: si è suicidato dopo la punizione inferta dal College. “Tre giorni in isolamento, metodi primitivi”

Fine del mistero sulla morte di Claudio Mandia, il giovane di Battipaglia morto negli States. In un comunicato la famiglia conferma, come anticipato ieri dal Corriere , che lo studente italiano della EF Academy si è suicidato dopo essere stato tenuto in isolamento, incustodito, per oltre tre giorni «come punizione per il lavoro in classe».

Il comunicato non va oltre ma definisce «primitive» le misure prese nei confronti dello studente.

Come abbiamo già riferito ieri, Claudio era stato espulso lunedì della scorsa settimana dall’istituto per aver copiato un compito importante ai fini del conseguimento del diploma IB, l’International Baccalaureate che gli avrebbe aperto le porte delle migliori università. Ma, più che sui motivi dell’espulsione, ora l’attenzione è concentrata sulle modalità della «detenzione» alla quale è stato sottoposto Claudio in attesa dell’arrivo della sua famiglia dall’Italia, alla quale sarebbe stato riconsegnato.