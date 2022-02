Ucraina, Putin non si accontenta. Ora parla di minaccia nucleare, Biden teme l’attacco a Kiev

116 Visite

Mosca punta alla smilitarizzazione dell’Ucraina ed è la “possibilità che l’Ucraina abbia armi tattiche nucleari” a rappresentare una “minaccia strategica” per la Russia. A dirlo è il presidente russo Vladimir Putin, un giorno dopo l’annuncio del riconoscimento formale delle repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk. Da Oltreoceano risponde il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che ribadisce di non voler “attaccare la Russia” ma annuncia sanzioni contro Mosca “ben oltre” quelle per l’annessione della Crimea nel 2014 e accusa: le azioni russe in Ucraina sono “l’inizio di un’invasione”. Poi aggiunge: “Lavoriamo con la Germania per essere sicuri che il Nord Stream 2 non parta, lo ripeto, non venga avviato”.

Biden: “Le sanzioni sono difensive”

Biden ha annunciato “una prima tranche” di sanzioni contro due istituzioni finanziarie russe, il debito sovrano, e da domani contro le elite e le loro famiglie per le mosse di Mosca in Ucraina: “Le sanzioni contro la Russia sono difensive, non abbiamo alcuna intenzione di combattere contro la Russia”. In questo modo “escludiamo il governo della Russia dalla finanza occidentale” ha sottolineato il presidente degli Stati Uniti. Continueremo a fornire armi difensive all’Ucraina”, ha detto ancora Biden sottolineando che la Russia potrebbe decidere di lanciare attacchi contro varie città ucraine, “compresa la capitale Kiev”. Tuttavia, ha aggiunto, gli Usa e i suoi alleati restano aperti alla diplomazia per cercare una soluzione con la Russia, “purché sia una diplomazia seria”. Poi parlando di Donetsk e Lugansk ha attaccato: “Cosa dà il diritto a Putin di dichiarare la nascita di cosiddetti nuovi Paesi su un territorio che appartiene ai suoi vicini?”. E ha detto di aver autorizzato “un dispiegamento aggiuntivo” di truppe Usa nei paesi Baltici membri della Nato.













