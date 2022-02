La tenenza di Caivano diventerà Compagnia: c’è il parere favorevole del comitato per l’ordine e la sicurezza

109 Visite

Il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto di NAPOLI , Claudio Palomba, ha espresso parere favorevole alla trasformazione della tenenza dei Carabinieri di Caivano in compagnia. La rideterminazione, sottolinea una nota della Prefettura di NAPOLI , “consentirà di dare ulteriore impulso al controllo delle Forze dell’ordine sul territorio e prevede di ricomprendere nella di Caivano numerosi Comuni limitrofi”. La Prefettura “provvederà a comunicare con immediatezza le risultanze del Comitato al Ministero dell’Interno, per le Compagnia conseguenti determinazioni”













