Casalnuovo: tutela del consumatore. Carabinieri Forestali sequestrano un quintale di alimenti scaduti e non tracciati in vendita in un caseificio

84 Visite

Nell’ambito dei controlli disposti dal Gruppo Carabinieri Forestale di Napoli volti alla verifica della corretta tracciabilità dei prodotti caseari i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Marigliano hanno controllato un Caseificio di Casalnuovo di Napoli.

Durante l’ispezione i Carabinieri Forestali hanno trovato 11 confezioni di ricotta salata scaduta da circa un mese e mezzo in vendita all’interno del banco frigo.

Trovati anche 58 chili di formaggi e 36 chili di salumi senza la prevista tracciabilità.

Tutti i prodotti sono stati sequestrati e distrutti mentre per il titolare dell’attività sanzioni per un totale di 5mila euro.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS