Green pass over 50, scatta l’obbligo per lavoratori pubblici e privati

Sono soprattutto dipendenti pubblici, agricoli, liberi professionisti gli over 50 ancora non in regola con il certificato. In tutto sarebbero mezzo milione. Arrivati fin qui senza l’iniezione grazie allo smart working o all’assenza di controlli. Si stima che i numeri siano più piccoli in fabbriche, locali e aziende di trasporti.

È il giorno dei controlli nelle aziende. Scatta l’obbligo di certificato rafforzato per i lavoratori, pubblici e privati, con più di 50 anni di età.

Per evitare la sospensione dal lavoro (e il congelamento dello stipendio) mantenendo il posto, è necessario essere in possesso del super green pass ottenibile con guarigione da Covid (valido per sei mesi) o vaccinazione.













