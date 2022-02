Ucraina, l’attacco russo “sarà mercoledì 16 febbraio”? Il giallo della data

80 Visite

Accelerazione nella crisi, c’è una data per l’inizio delle ostilità in Ucraina? Il presidente ucraino Voldymyr Zelensky, secondo quanto riporta la Cnn in una breaking news, “è stato informato che l’attacco russo scatterebbe mercoledì 16 febbraio”. Insomma, in 48 ore è prevista l’invasione del Paese anche se non è chiaro da chi sia stato informato il capo di stato ucraino, se da parte degli Stati Uniti e o da altre fonti.

La notizia, però, appare legata alle parole, pronunciate poco prima della breaking news del network americano, dallo stesso presidente ucraino. “Ci è stato detto che il 16 febbraio sarà il giorno dell’attacco. Noi lo dichiariamo, dunque, Giorno dell’Unità”, aveva affermato Zelensky in un video rivolto ai suoi concittadini. “Ho già firmato il decreto, quel giorno innalzeremo la bandiera nazionale e dimostreremo la nostra unità al mondo”. Insomma, il riferimento sembra ai report americani, da qui la decisione di indire una festa nazionale.













